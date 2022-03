Klavierduo Neeb

Seit ihrer frühen Jugend musizieren die Geschwister Sophie und Vincent Neeb als Klavierduo.

In dieser Zeit konnten sie schon so einige Auszeichnungen und Preise entgegennehmen, darunter den ersten Preis beim Internationalen Klavierduo-Festival Bad Herrenalb, den WDR 3 Klassikpreis der Stadt Münster, den ersten Preis des Südwestdeutschen Kammermusikwettbewerbs der Stadt Bad Dürkheim sowie den Primo Premio Assoluto und zahlreiche Sonderpreise beim Concorso Pianistico „Internazionale in Roma“. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2019 erhielt das karriereverdächtige Duo mehrere Sonderpreise und ein Stipendium, das mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler*innen verbunden ist. Seit 2018 studieren beide in Innsbruck und konzertieren international.

In Filderstadt nehmen die Neebs das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Mit barocken Klängen Johann Sebastian Bachs beginnend, nähern sie sich über ein eigenst für sie kompo-niertes – von Mozart inspiriertes Werk – Steven Heeleins der Klassik, spüren mit Max Regers technisch anspruchsvollen Cinque Pièces Pittoresques dessen orginellen Blick auf die Spätromantik nach tauchen in die filigrane Klangwelt Maurice Ravels ein und landen schließlich bei der polystilistischen, verschiedene Zeitebenen miteinander verbindenden Musik Bernd Alois Zimmermanns.