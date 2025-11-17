Klavieriki Die Musikclowns

Der Familienpass PLUS der Stadt Schwäbisch Gmünd ist für alle Veranstaltungen gültig. Der Familienpass PLUS kann im städtischen Bürgerbüro beantragt werden.

Altersangaben sind Mindestaltersangaben. Die Stücke sind deshalb für jüngere Kinder nicht geeignet.

Sie spielen Klavier flink wie die Wiesel und sind dabei unglaublich lustig: Willkommen zum Clownzert! Mit viel Humor und einer endlosen Fülle liebevoller, poetischer und verrückter Ideen entführen uns die zwei Tasten-Clowns in die Welt der ganz großen Komponisten: Bach, Mozart (Zauberflöte), Beethoven (Ta-ta-ta-taaaa). Olga Shkrygunova – ehemalige Pianistin bei „Salut Salon“ – und ihre Kollegin konnten bei Auftritten bei den Festspielen Mecklenburg- Vorpommern oder vor 600 Kindern auf dem Kreuzfahrtschiff AidaMar bereits großes Publikum begeistern.