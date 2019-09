Klavierkonzert 10. Fortepiano Festival Stuttgart #Chopin

× Erweitern Yuko Abe-Haueis Copyright by Haueis 28. Januar 2017 Yuko Abe-Haueis / Hammerflügel

Klavierkonzert, ein Konzert im Rahmen des 10. Fortepiano Festivals Stuttgart.

Yuko Abe-Haueis | Hammerflügel

Isabelle Farr | Violine

Programm: Werke von Wolfang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Frederic Chopin

Eintritt: 20 € (VVK 15 €), ermäßigt 16 € (VVK 12€), Familien 40 €

Tickets: Abendkasse, Tourist-Information i-Punkt, Stuttgart, ReserviX Vorverkaufsstellen, Ticket-Hotline 01805 700 733

Informationen: www.fortepianofest.de

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata B-Dur KV454

Largo-Allegro, Andante, Allegretto

Franz Schubert

Impromptus Opus 90 D899 Nr. 1

Frédéric Chopin

Ballade Opus 23

Nocturne Op. 9 Nr. 1, Nr. 2

Walzer Op. 34 Nr. 2

Isabelle Farr

Die aus Schwäbisch Gmünd stammende Geigerin Isabelle Farr absolvierte ihr Jung- und Hauptstudium bei Prof. Christine Busch an der Musikhochschule Stuttgart und ergänzte dies in Paris am Conservatoire National Supérieur bei Prof. Jean-Jacques Kantorow. Nach einem anschließenden Zeitvertrag im Radio-Sinfonie-Orchester des SWR Stuttgart ist sie seit 2012 als Vorspielerin der 2. Violinen bei den Stuttgarter Philharmonikern angestellt. Ihre spezielle Liebe gilt seit Studienbeginn auch der Barockmusik und der historischen Aufführungspraxis. Sie ist u.a. Mitglied im Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe) als auch im Stiftsbarock Stuttgart (Kay Johannsen). Auch die Arbeit mit jungen Menschen liegt ihr sehr am Herzen, so lehrte sie von 2012-2015 an der Stuttgarter Musikschule. Seit 2013 ist sie Dozentin für Schulmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Isabelle Farr ist als gefragte Kammermusikerin in verschiedenen Ensembles immer wieder zu hören.

Yuko Abe-Haueis

Die in Japan geborene Pianistin Yuko Abe-Haueis studierte Klavier in Tokio, Japan. Im Mittelpunkt ihres weiteren Studiums vertiefte sie die Interpretation mit dem Fortepiano, Cembalo und Basso continuo an der Schola Cantorum Basiliensis und Musikhochschule Zürich bei Johann Sonnleitner, Eduard Torbianelli und in Meisterkursen mit Andreas Staier. Yuko Abe-Haueis konzertiert international in Solokonzerten und Kammermusikabenden auf dem Klavier, dem Hammerflügel und dem Cembalo. Als Interpretin setzt Yuko Abe-Haueis sich besonders mit der Aufführungspraxis der Musik des 18. und 19. Jahrhunderts auseinander. Zusätzlich arbeitet sie als Solistin und Liedbegleiterin mit zeitgenössischen Komponisten und konzertierte mit dem JFC - „The Japan Foundation of Composers“. Dabei reizt sie besonders, mit den Klangfarben historischer Tasteninstrumente zeitgenössische Kompositionen auszufüllen. 2010 rief Yuko Abe-Haueis gemeinsam mit Johann Sonnleitner das Fortepiano Festival Stuttgart ins Leben. Seitdem leitet sie das etablierte, jährlich stattfindende Fortepiano Festival Stuttgart.