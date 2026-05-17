Klavierkonzert Harry Potter

bis

K3N Stadthalle Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen

Harry Potter Musik bei Kerzenschein.

Verpassen Sie nicht einen Abend voller magischer Musik, bei dem die bekanntesten Melodien und Lieder aus allen Harry-Potter-Filmen erklingen.

Das Licht von Hunderten von Kerzen schafft eine unvergessliche Atmosphä re fü r dieses Konzert. Das Programm in einzigartiger Klavierinterpretation umfasst eine Auswahl an Filmmusik des fü nffachen Oscar-Preisträgers John Williams sowie Werke von Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexandre Desplat, einem weiteren Oscar-Preisträger, und bietet das Beste.

Info

Stadthalle Nürtingen
K3N Stadthalle Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Klavierkonzert Harry Potter - 2026-06-07 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Klavierkonzert Harry Potter - 2026-06-07 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Klavierkonzert Harry Potter - 2026-06-07 19:00:00 Outlook iCalendar - Klavierkonzert Harry Potter - 2026-06-07 19:00:00 ical

Tags