Klavierkonzert Harry Potter

Harry Potter Musik bei Kerzenschein.

Verpassen Sie nicht einen Abend voller magischer Musik, bei dem die bekanntesten Melodien und Lieder aus allen Harry-Potter-Filmen erklingen.

Das Licht von Hunderten von Kerzen schafft eine unvergessliche Atmosphä re fü r dieses Konzert. Das Programm in einzigartiger Klavierinterpretation umfasst eine Auswahl an Filmmusik des fü nffachen Oscar-Preisträgers John Williams sowie Werke von Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexandre Desplat, einem weiteren Oscar-Preisträger, und bietet das Beste.