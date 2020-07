Zum Abschluss unserer Sonderausstellung verabschiedet sich das Stadtmuseum mit einem kleinen musikalischen Gruß in die Sommerpause.

Die in Gerlingen lebende Musikerin Katharina Stefanie Schäfer wird am Sonntag, den 2. August 2020, um 16:15 Uhr ein kleines Klavierkonzert mit unterschiedlichen Stücken aus ihrem Repertoire in unserem lauschigen Museumshof geben. Während des Lockdowns spielte sie, unweit des Museums, regelmäßig Balkonkonzerte. Jetzt freuen wir uns, dass sie unsere Sonderausstellung ‚Systemrelevant: Kunst?!‘ musikalisch abschließt.