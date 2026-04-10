Klavierkonzert

„Forum junger Künstler“.

In dieser Reihe teilen sich fortgeschrittene Studenten der Klavierklassen der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart die Bühne der Metzinger Stadthalle.

Zur Premiere dieser neuen Reihe erklingen Werke von Robert Schumann, Frédérick Chopin und als Besonderheit eine Suite des tschechischen Komponisten Karel Berman, welche 1943/44 während seiner Inhaftierung in Theresienstadt entstand. Die Interpreten sind Julia Schwalbe, 2002 in Karlsruhe geboren, welche sich seit dem Wintersemester 2024 im Masterstudiengang Klavier bei Prof. Franziska Lee befindet. Und Maximilian Straßer, der nach Abschluss des Klaviermasters seit Oktober 2025 seine Studien im Masterstudiengang Klavierliedbegleitung bei Prof. Cornelis Witthoefft fortsetzt.