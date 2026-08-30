Klavierkunst

Mit den drei Klavierkonzerten von Haydn, Beethoven und Schumann präsentieren die Würth Philharmoniker gemeinsam mit Rudolf Buchbinder das Klavier in seiner facettenreichen Vielfalt.

Während sich in Haydns Konzert in D-Dur die Klarheit der Wiener Klassik entfaltet, versteht sich das erste Klavierkonzert Beethovens zwar in dieser Tradition, lässt jedoch die Handschrift des Komponisten bereits klar erkennen. Mit Schumanns Klavierkonzert in a-Moll wird das Klavier zur lyrischen Stimme, die Empfindung und Dramatik in einem Atemzug vereint.

Rudolf Buchbinder, seit vielen Jahren immer wieder gern gesehener Gast in Künzelsau, übernimmt bei diesem Konzert sowohl die Leitung als auch den Solopart am Klavier. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Präzision, klarem Ton und tiefem musikalischen Verständnis führt er durch das Programm und lässt die drei Konzerte zu einer lebendigen, persönlichen Erzählung verschmelzen.

Joseph Haydn

Konzert für Klavier und Orchester in D-Dur, Hob. XVIII:11

Ludwig van Beethoven

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in C-Dur, op. 15

Robert Schumann

Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll, op. 54

Rudolf Buchbinder | Dirigent und Klavier