„Klavierstück“ ist ein Duett für einen Tänzer und ein Klavier. Felix Mathias Ott zerlegt auf gekonnte Weise erhöhte Erwartungen an die Kunst.

Auf der halbdunklen Bühne steht ein Klavier, eine Seite halb aufgebockt, so als hätte es jemand wegtransportieren oder abstellen wollen und wäre dabei unterbrochen worden. Eine Szenerie wie in einem verlassenen Konzertsaal. Das wertvolle Objekt, dessen räumliche Position jeglicher Alltäglichkeit entbehrt, wirkt vergessen. Das ist der Auftakt zu einem tänzerischen Balanceakt zwischen einem Klavier und einem menschlichen Körper. Ein konzentrierter Dialog. Der zärtliches Spiel, das zusehend schweißtreibend wird. Der Tänzer provoziert Kippmomente und erzeugt dadurch Spannung, die im Publikum einen sicht- und hörbaren Widerhall findet.

Felix Mathias Ott, geboren und aufgewachsen in Reutlingen, lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Berlin. Er absolvierte ein Studium am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin für zeitgenössischen Tanz, Kontext und Choreografie. Er arbeitet als Performer und tourt seit 2011 mit seinen eigenen Produktionen durch Europa und Asien. Seine künstlerische Arbeit und Recherche wird vom europäischen Netzwerk APAP (advancing performing arts project) unterstützt. Seine Arbeit tendiert dazu Räume zu schaffen, in der die Zuschauer eingeladen sind, eine eigene unbewusste Welt zu entdecken.

Konzept, Choreographie, Performance: Felix M. Ott