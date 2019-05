Klaviertage 2019 bei der Musikschule Eberbach e.V.

Am Freitag, 07. Juni 2019 von 17.00 – 19.00 Uhr und am Samstag, 08. Juni 2019 von 10.00 – 12.00 Uhr bietet der Fachbereich Klavier der Musikschule Eberbach kostenfreien Probeunterricht für Interessierte jeden Alters an. Jeweils 20 Minuten können nach vorheriger Anmeldung bei der Musikschule gebucht werden. Kinder ab fünf Jahren werden von allen Lehrkräften unterrichtet. Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene mit eventuellen Vorkenntnissen, die sich gerne spezialisieren möchten, können zwischen dem klassischen Bereich und der U-Musik wählen. Für die klassische Musik (Barock, Klassik, Romantik) stehen Angelika Steinbauer-Bissdorf am Freitag, 07.06.19, Agnes Heilmann und Orysia Schäfer am Samstag, 08.06.19zur Verfügung. Andreas Viehöver übernimmt am Freitag, 07.06.19 die Bereiche Jazz, Improvisation und Popmusik.