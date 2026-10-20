Kammerkonzert Werke von Tschaikowski, Lili Boulanger und Schostakowitsch.

Das Klaviertrio Ava wurde 2023 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart gegründet und machte bereits früh mit Wettbewerbserfolgen auf sich aufmerksam. Die drei jungen Musiker:innen konzertieren regelmäßig in Deutschland und nahmen an zahlreichen Meisterkursen teil. Bereits kurz nach der Gründung wurde das Ensemble mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem ersten Preis beim Carl-Wendling-Kammermusikwettbewerb. Das Trio verbindet technische Präzision mit großer musikalischer Sensibilität und begeistert mit lebendigem Zusammenspiel, klanglicher Balance und intensiver Ausdruckskraft.