Klaviertrio: Daniel Müller-Schott, Eldbjørg Hemsing & Martin Stadtfeld

Mit Daniel Müller-Schott (Violoncello), Eldbjørg Hemsing (Violine) und Martin Stadtfeld (Klavier).

Gespielt wird Ludwig Van Beethoven "Klaviertrio D-Dur Op. 70, 1 (Geistertrio)", Edvard Grieg "Andante Con Moto, Klaviertrio C-Moll" und Peter I. Tschaikowsky "Klaviertrio A-Moll Op. 50".

Daniel Müller-Schott, studierte bei Walter Nothas, Heinrich Schiff und Steven Isserlis. Er wurde persönlich von Anne-Sophie Mutter gefördert und erhielt ein Jahr privaten Unterricht bei Mstislaw Rostropowitsch. Bereits im Alter von 15 Jahren gewann Daniel Müller-Schott den Ersten Preis beim Internationalen Tschaikowsky Wettbewerb für junge Musiker 1992 in Moskau.

Eldbjørg Hemsing wird für ihre "strahlenden und anspruchsvollen Darbietungen" gelobt. Die im norwegischen Valdresgeborene Eldbjørg Hemsing ist eine der führenden jungen Geigerinnen der Gegenwart.

Schon mit sieben Jahren steht der Berufswunsch von Martin Stadtfeld fest: Konzertpianist. Als Jungstudent kommt er in Frankfurt in die Klasse von Lev Natochenny; er gewinnt Preise in Paris, in Bozen – und in Leipzig. Den dortigen Bach-Wettbewerb kann Martin Stadtfeld im Jahr 2002 mit dem ersten Preis für sich entscheiden.