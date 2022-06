klebe alias Liza Ohm: Während des ersten Lockdowns nahm die Hamburgerin eine handvoll Songs auf, veröffentlichte ihre Debüt-Single selbst, die zweite bereits auf dem Indie-Label Chateau Lala, gewann anschließend mal eben den Hamburger Musikpreis „Krach & Getöse“, wurde von Olli Schulz als Support eingeladen und spielte im Anschluss beim Reeperbahn Festival 2021. Wir mussten beim Hören an Künstler*innen wie MINE oder Das Paradies denken und fühlten uns dabei pudelwohl. Den Support übernimmt an diesem Abend die aus Uruguay stammende aber in Esslingen lebende Singer-Songwriterin Fernanda Tarrech.