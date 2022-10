Kleider machen Leute. Nachhaltige Mode für eine bessere Zukunft?

Mode ist keine Privatsache, sie geht uns alle an, so lange wir nicht unbekleidet aus dem Haus gehen. Forderungen nach nachhaltigem Wirtschaften, Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit haben die globale Textil- und Bekleidungsindustrie in den Fokus der Politik gerückt und der Griff in den Kleiderschrank wird für viele plötzlich zur Gewissensfrage. Nachhaltigkeit ist in Mode, aber kann Mode überhaupt nachhaltig sein? Der Vortrag geht der gesellschaftlichen Bedeutung von Kleidung auf den Grund und stellt unsere Haltung in Frage. Er zeigt historische Perspektiven, kritische Denkansätze und praktische Handlungsmöglichkeiten auf.

Die Kunsthistorikerin Dr. Daniela Goeller ist Dozentin für Modegeschichte und BtE-Referentin für Globales Lernen in Baden-Württemberg.

In Kooperation mit der Regionalen Bildungsstelle Baden-Württemberg des Programms „Bildung trifft Entwicklung“.

Dr. Daniela Goeller

Mi, 09.11.2022, 19:00 Uhr

Rankbachhalle Renningen, Foyer