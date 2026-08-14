Kleiderbasar für Kinder & Frauen

Es gibt leckeren Kuchen, Waffeln und Kaffee.
Kinder dürfen kostenlos verkaufen.
Der diesjährige Erlös wird für die Sanierung der Boller Spielplätze verwendet.
Info
Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule Schulweg 1, 73087 Bad Boll
Märkte
Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule Schulweg 1, 73087 Bad Boll
Es gibt leckeren Kuchen, Waffeln und Kaffee.
Kinder dürfen kostenlos verkaufen.
Der diesjährige Erlös wird für die Sanierung der Boller Spielplätze verwendet.
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