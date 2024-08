Am Samstag, 28. September 2024 laden die Weckelweiler Gemeinschaften zu einem großen Flohmarkt ein. Das Angebot im Saal in Weckelweiler richtet sich an Erwachsene.

Diese sollen hier zum Saisonwechsel Kleidung, Schuhe und Accessoires aus zweiter Hand finden können.

Die Marktzeiten sind von 13 bis 16 Uhr.

Weitere Informationen: Tanja Piller: Telefon 07954/9700 / piller@weckelweiler.de