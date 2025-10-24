Kleidertausch-Abend für Frauen

Getauscht wird modische, gut erhaltene und saubere Kleidung.
Auch Schals, Schmuck, Schuhe, Hüte und Sportsachen. Keine Unterwäsche und Bademode.
WirRauner Kirchheim unter Teck Eichendorffstraße 73, 73230 Kirchheim unter Teck
