Es werden Snacks + Getränke angeboten.

Kleiderannahme Samstag, 01.02., 11 – 15 Uhr | Veranstaltung Sonntag, 02.02., 12-16 Uhr

Bringe deine Kleidung, die du nicht mehr benötigst, am Samstag, 01.02., in die Frizhalle und sucht euch am nächsten Tag eure neuen Lieblingsteile aus. Bitte nur saubere und gut erhaltene Kleidung mitbringen.