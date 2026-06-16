Kleidertausch für Frauen!

Hast Du Kleider, die Du nicht mehr trägst, die aber zu schade zum Wegwerfen sind?
Dann komm zu unserem Kleidertausch!
Bringt gerne alle Farben und Formen von Klamotten, außer Haushaltstextilien/Socken und Unterwäsche.
Dein Schrank braucht frischen Wind?!
bis
Markt8 Marktplatz 8, 71634 Ludwigsburg
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