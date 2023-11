Kleidertausch im Forum der experimenta

Beim Kleidertausch im Forum kannst du ausgemistete Kleidungsstücke gegen die Schrankhüter anderer tauschen.

Das spart Geld und schont die Umwelt. Wer möchte, kann bis zu zehn gut erhaltene Kleidungsstücke bringen und abgeben – und sich dafür neue Lieblingsteile aussuchen. Los geht es um 14:30 Uhr im Forum der experimenta (im Erdgeschoss vom Hagenbucher Speicher).

Was kann getauscht werden? Gut erhaltene und saubere Kleidung für junge Erwachsene und Erwachsene. Dazu zählen zum Beispiel Hosen, Röcke, T-Shirts, Pullover, Jacken, Schuhe. Du kannst auch Accessoires- und Modeschmuck tauschen. Alle nicht getauschten Kleiderstücke werden nach einiger Zeit an die Aufbaugilde in Heilbronn gespendet.

Veranstaltungsort: Forum der experimenta – Es ist keine Anmeldung erforderlich