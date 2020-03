Kleidertausch Party Vol. 05

Das Prinzip ist einfach: Ihr nehmt die Kleidung mit, die Ihr eintauschen wollt. Diese wird dann wie in einer “Boutique“ sortiert und ihr könnt euch an einem großen Sammelsurium von Kleidungsstücken aller Größen, Arten und Stilen erfreuen.Wir würden uns freuen, wenn jede/r maximal 10 Teile mitbringt. (gewaschen und in gutem Zustand)Die gesamte Veranstaltung ist kostenlos! Wir würden uns trotzdem tierisch über eine kleine Spende freuen. Spendenvorschlag wären 2€. Alle Spenden sowie Spenden aus dem Kuchenverkauf gehen an einen guten Zweck und ein Teil an die Musiker.Warum das Ganze?

Jede Saison werden neue Kollektionen auf den Markt geworfen. Unmassen an Kleidungsstücken werden hier, oft unter unwürdigen Bedingungen, produziert. Ein Akt, welcher uns Menschen, aber im Wesentlichen der Umwelt erheblich schadet.

Kleidung, die nach Veranstaltungsende übrig bleibt, übergeben wir an HERMINE (www.mfh.global/hermine) oder Brauchbar.