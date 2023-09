Der Frauenbund Buchen lädt zur 4. Kleidertauschbörse am 21.10.2023 von 10-14 Uhr ein.

Das Prinzip ist ganz einfach: Auch gut erhaltene gebrauchte Kleidungsstücke können frischen Wind in den Kleiderschrank bringen. Man muss nichts entsorgen, das noch sehr gut erhalten und auch modisch immer noch auf der Höhe der Zeit ist. Was man selbst vielleicht nicht mehr braucht oder was nicht mehr richtig passt, kann jemand anderem noch viel Freude bereiten. Zum Tausch kommen Damenkleidung Herbst/Winter, Schuhe, Taschen und Accessoires. Max. 10 Teile pro Person zum Tausch können mitgebracht werden. Gerne dürft ihr bei selbstgebackenem Kuchen und fairem Kaffee etwas bei uns verweilen. Tragt auch ihr zu einem nachhaltigen Umgang mit Resourcen bei. Statt KlamottenRausch - KlamottenTausch! Schaut vorbei, es lohnt sich!

Der Veranstaltungsort wird noch über die Tagespresse, die Homepage und Instagram bekannt gegeben.