Aus zu klein wird genau richtig! Bei unserer Kleidertauschparty – Familienedition bekommen gut erhaltene Kinderkleider ein neues Zuhause.

Bringen Sie bis zu sieben gut erhaltene Kleidungsstücke für Kinder von 0 bis 12 Jahren mit und stöbern Sie anschließend nach neuen Lieblingsstücken für Ihre Familie.

Mitnehmen dürfen Sie dabei gerne auch mehr, als Sie selbst mitgebracht haben.Damit alle Freude am Tauschen haben, bitten wir darum, ausschließlich gewaschene, saubere und gut erhaltene Kleidung mitzubringen.

Die Kleidungsstücke sollten frei von Flecken, unangenehmen Gerüchen und Beschädigungen wie Löchern, Rissen oder defekten Reißverschlüssen sein. Unterwäsche, Socken und Badebekleidung können wir aus hygienischen Gründen nicht annehmen.

Gemeinsam schenken wir Kinderkleidung ein zweites Leben, schonen Ressourcen und vielleicht findet sich dabei sogar das ein oder andere neue Lieblingsstück.

Vorbeikommen, tauschen und nachhaltig Freude weitergeben – wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie!