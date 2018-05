„One man’s trash is another man’s treasure“ Mistet eure Schränke aus, findet neue Lieblingsstücke und schont dabei sowohl Geldbeutel als auch die Umwelt. Am 03. Juni findet im DemoZ, von 14-17 Uhr, eine Kleidertauschparty statt. Ihr bringt eure alten Sachen und tauscht sie gegen „neue“ second-hand Klamotten. Die Kleidung sollte gewaschen und nicht kaputt sein; welche Größe die Sachen haben oder ob sie für Männer oder Frauen gedacht sind, spielt dabei keine Rolle. Ob ihr eure Klamotten nur gegen etwas anderes tauschen wollt oder ob ihr sie zur freien Verfügung stellt, dürft ihr selbst entscheiden. Finden Kleider keine neuen Liebhaber*Innen und ihr wollt sie auch nicht wieder mit nach Hause nehmen, werden wir sie spenden. Nebenbei könnt ihr auch eine Tasse Kaffee und ein Stück selbstgebackenen, veganen Kuchen genießen. Der Erlös daraus kommt dem “Mut gegen Rechts“ zugute. Sonntag, 03. Juni 2017 | 14:00 - 17:00 Uhr Eintritt frei