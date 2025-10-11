Kleidertauschtag Lieblingsstück

VHS Schwäbisch Gmünd Münsterplatz 15, 73525 Schwäbisch Gmünd

Am Samstag, 11. Oktober 2025, können von 8:00 bis 15:30 Uhr gut erhaltene Kleidungsstücke für Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Größe 56 bis XXXL) getauscht oder einfach kostenlos mitgenommen werden. 

Auch funktionstüchtiges, vollständiges Spielzeug (außer Kuscheltiere) kann getauscht werden.

So funktioniert's:

• Maximal 20 frisch gewaschene Teile pro Person mitbringen

• Kleidung auswählen und mitnehmen

• Auch nur Bringen oder nur Mitnehmen ist möglich

Nicht angenommen werden: BHs, Unterwäsche, Bademode und Schuhe.

Übriggebliebene Kleidung wird an Bedürftige weitergegeben.

