Klein(e) Kunst im Großen Haus: "Übers Land"

Willkommen im Ländle! Welcome to THE LÄND! Bernhard Hurm, Unterhaltungskünstler und Bewahrer der schwäbischen Weltliteratur, und Wolfram Karrer, Showbandleader und Musikhistoriker mit Spezialgebiet "abseitige Populärmusik aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts", laden zur humorvollen musikalisch-literarischen Landesshow "Übers Land" ein. Dichter, Denker, Tüftler und Staatenlenker, Fußballtrainer, Weltmarktführer, KI-Spezialisten und UNESCO-Weltkulturerbe: Was hat es damit auf sich? Was ist an unserm Land so besonders und warum werden wir gleichzeitig belächelt und verspottet?