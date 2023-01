Klein(e) Kunst im Großen Haus: "Hallo Nachbar!"

"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben / Wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt", sprach schon Wilhelm Tell in Schillers Drama. Regisseur Heiner Kondschak und seine Schauspieler treiben den Streit am Gartenzaun erst auf die schlimmste Spitze und weiten dann den Blick auf die ganze Welt. Nachbarstreitigkeiten bilden den Boden für bodenlose Dramen. Und so springt ein Schauspieler-Quartett auf diese wundervolle Spielwiese und öffnet die Bühne für all die Krittler, Streithansel und Gartenzwerge.

Karten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.