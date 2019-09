Sie haben noch viele andere Programmpunkte? Dann bietet sich diese kurze und knackige Stadtführung an. In einer Stunde erfahren Sie das Wichtigste über die Stadtgeschichte und besuchen einige der herausragenden Sehenswürdigkeiten.

Bei öffentlichen Führungen ist die An- und Abreise am Tag der Stadtführung im HNV-Gesamtnetz im Preis enthalten. Das HNV-Ticket erhalten Sie in der Tourist-Information Heilbronn.