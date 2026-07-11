Kleine Amsel, bist du tot?

Franz und Max sind Freunde. Ihnen ist langweilig. Deshalb machen sie sich auf den Weg in den Garten.

Dort entdecken sie eine Amsel. Ein berührendes Puppentheaterstück für Kinder und Familien.

Begleitend zum Puppentheater stellt sich der Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst Ostalbkreis und Heidenheim vor. Während der gesamten Veranstaltung stehen sie für Fragen und Gespräche zur Verfügung.