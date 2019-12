Seit März 2019 gibt es eine neue Veranstaltungsreihe in der Bücherei. „Kleine Forscher“ heißt das neue Konzept, das vorerst alle zwei Monate immer mittwochs in der Bücherei angeboten wird. Dabei gibt es für Grundschülerinnen und Grundschüler natürlich jede Menge Geschichten, aber auch Experimente und Versuche. Die Kinder erkunden verschiedene naturwissenschaftliche Phänomene und gehen ihnen auf den Grund. Fragen, die in den vorgelesenen Geschichten aufgeworfen werden, werden aufgegriffen und experimentell nachvollzogen.

Um Anmeldung wird gebeten. 07121-70304201