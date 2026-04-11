Kleine Künstlerwerkstatt - mit Pinsel, Papier und Fantasie

In diesen Workshops können Kinder kreativ sein, Neues entdecken und Kunst gestalten. Gemeinsam malen und basteln sie, probieren neue Ideen aus und lassen ihrer Fantasie freien Lauf.

Mit Pinsel, Stiften, Papier und anderen einfachen Materialien erkunden sie vielfältige Techniken.

Dabei lernen die Kinder spielerisch viel über Farben und deren Mischungen und experimentieren mit unterschiedlichen Materialien. So entstehen mit viel Freude und Kreativität kleine Kunstwerke. Im Mittelpunkt steht nicht nur das künstlerische Schaffen, sondern auch die gemeinsame Zeit, in der sich jedes Kind frei entfalten und seine eigene Ausdruckskraft entwickeln kann. Eltern erhalten wertvolle Inspirationen und Anregungen für kreative Stunden zu Hause.

Termine

6 x, 04.11.2026 bis 09.12.2026

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/kleine-kuenstlerwerkstatt-mit-pinsel-papier-und-fantasie-261H301003