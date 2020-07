Kleine Klinke 2020

An vier Samstagen im August treten Bands aus Stuttgart und Umgebung auf, coronasicher bestuhlt im Saal. Weil durch die pandemiebedingten Abstände nur jeweils ca. 50 Menschen ins Merlin passen, übertragen wir die Veranstaltungen ins Café und bei schönem Wetter in unseren Biergarten. Da dem Publikum von irgendeiner der vielen Verordnungen das Tanzen und Singen verboten wurde, haben wir ein entspanntes line-up zum stilsicheren Mitsummen zusammen gestellt:

Cindy Gravity verdreht uns mit Psychedelic Pop den Kopf und bei Titus Waldner lehnen wir uns sehr weit zurück und schließen einfach nur die Augen. Phi vereinen Soul, Funk und Rock zu einer Fusion und Quiet Lane gehen eh gern auf leisen Pfaden, Gaisma nimmt uns mit ihrer live-Performance mit aufs Abenteuer und Noah Kwaku, wieder da als Nopé, ist mehr denn je Meister im verdammt tief Luft holen und für einen kurzen Moment die Welt loslassen. Das wird ganz traumhaft!

Außer unseren Konzerten haben wir noch einiges nachzuholen, und deshalb sind sie alle mit dabei, bei unserer Kleinen Klinke: Das Improtheater Stuttgart und das Ensemble vom Kanonenfutter bringen endlich wieder sagenhafte Stunts und chartreife Songs auf die Bühne. Die get shorties geben zwei Gastspiele im Merlin, der dark monday inszeniert The Birds von Daphne du Maurier, das Kurzfilmfest zeigt die besten internationalen Kurzfilme und beim weird short Slam gibt’s feinstes abgefahrenes Kino. Zur Krönung des Sommers spielt Der Nino aus Wien ein bereits ausverkauftes Konzert im Wizemann - jedenfalls solange nur 99 Personen erlaubt sind, aber die Lage ist ja dynamisch, wie unsere Landesregierung so schön sagt.

Apropos Landesregierung: wir sind glücklich und dankbar, daß das Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg unsere Kleine Klinke finanziell unterstützt. So können wir unseren Künstler*innen feste Gagen zahlen und müssen uns nicht mit diesem unhygienischen Hut über die 1,50 Meter Abstand zum nächsten Gast hangeln.

Kleine Klinke 2020 - wir sehn uns!

P.S. Merlin, Mundschutz, Mindestabstand: alle Corona-Regeln für unsere Veranstaltungen hier auf einen Blick

Donnerstag, 25. Juni 2020, 20:00 Uhr

Open Screenings

Öffentliche Sichtung von internationalen Kurzfilmen

Freitag, 17. Juli 2020, 19.30 Uhr

Best Of Get Shorties

Lesung im Merlin, nicht wie angekündigt im Lapidarium!

Montag, 3. August 2020, 20:00 Uhr

dark monday: THE BIRDS by Daphne du Maurier

A Dramtic Reading featuring Bryan Groenjes

Dienstag, 04. August 2020, 20:00 Uhr

Weird short slam

nie da gewesene Perlen der Kurzfilmrolle

Freitag, 7. August 2020, 20:00 Uhr

Improtheater Stuttgart

Für Euch durchgefeudelt

Samstag, 8. August 2020, 20:00 Uhr

Cindy Gravity & Titus Waldner

Psychedelic Pop Trio und begnadet entspannte

Freitag, 14. August 2020, 20:00 Uhr

Improtheater Stuttgart

Clean, cleaner Merlin!

Samstag, 15. August 2020, 20:00 Uhr

PHI

Soul, Funk und Rock

Freitag, 21. August 2020, 20:00 Uhr

Get Shorties

Kurzgeschichten an Musik

Samstag, 22. August 2020, 20:00 Uhr

Quiet Lane

Akustische Songs über das Lachen und das Herzblut des Weges

Mittwoch, 26. August 2020, 20:00 Uhr

Songslam

LiedermacherWettbewerb

Freitag, 28. August 2020, 20:30 Uhr

Der Nino aus Wien

Konzert im Wizemann

Freitag, 28. August 2020, 20:00 Uhr

Kanonenfutter

Improtheater: Es wird lustig, dramatisch und anders als man denkt

Samstag, 29. August 2020, 20:00 Uhr

NOPÉ & Gaisma

Hoffnungsvolle Träume und tänzerische Performance

Samstag, 12. September 2020, 20:00 Uhr

Internationales No & Low Budget Kurzfilmfestival

Für alle, denen der Hollywood Mainstream zu kommerziell und YouTube zu banal ist

Die Kleine Klinke 2020 wird gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg