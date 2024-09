Seit mehr als 7 Jahren hinterlässt baby of the bunch eine Schneise aus Glitzer, Bier und explodierenden Regenbögen in den Clubs und Punkläden Deutschlands. Sie nennen ihre Musik „Riot! Wave“, sehen sich in der Tradition der Riot Grrrls und sind damit Teil einer neuen queer feministisch geprägten Generation, der das Leben für Kompromisse zu kurz ist.