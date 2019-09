Kleine Kunst... im Rudolfs: Open Stage mit rotebühl28

Ob Musik, Poesie oder Comedy, bei der Open Stage im Rahmen der vhs-Veranstaltungsreihe "Kleine Kunst im Rudolfs" ist jede Kunstform erlaubt. Überzeugt euch selbst von den Talenten, die der Kessel zu bieten hat!

Du fragst Dich, ob du das Zeug für die Bühne hast? Probier es aus!

The stage is yours!

Sich anmelden und auftreten kann jeder - Kabarettisten, Musiker, Comedians, Poetry Slamer, Pantomimen, Schauspieler, Tänzer, Zauberer, Jongleure - möglich ist (fast) alles!

Anmeldung für OpenStage-Teilnehmer über openstage@kulturbuero-sorglos.de

Kursnr.: 192-00371