Kleine Kunst im Rudolfs: Open Stage

Veranstalter: vhs Stuttgart

in Kooperation mit dem Kulturbüro Sorglos

Ob Musik, Poesie oder Comedy, bei der Open Stage im Rahmen der vhs Veranstaltungsreihe "Kleine Kunst im Rudolfs" ist jede Kunstform erlaubt. Überzeugt Euch selbst von den Talenten, die der Kessel zu bieten hat!

Du bist Musiker, Band, Künstler, Performer, Zauberkünstler, Lyriker, Joungleur, Clown oder oder oder...

The stage is yours!

Bewerbung mit Demo und technischen Bediungen an openstage@kulturbuero-sorglos.de oder via Facebook eine PM an Kulturbüro Sorglos, was Du auf der Bühne zeigen willst. Wir freuen uns auf Deine Nachricht!