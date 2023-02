Kleine Lügen und andere Wahrheiten

So lange es noch wichtige Fragen zu beantworten gibt - "Wie kriege ich meinen Mann zur Therapie? Wie zähme ich einen widerspenstigen Gatten? Warum ist mein Süßer so ein miserabler Beifahrer? Ist es wirklich klug, immer die Wahrheit zu sagen?" - hören die drei Frauen Birgit Vona (Mezzosopran), Renate Hallmayer (Alt), Irene Jantzen (Sopran) und ihr Mann am Klavier (Bert Klein) nicht auf, überraschende

Lösungen zu entwickeln und verraten ganz nebenbei die wahre Geschichte hinter der Bohemian Rhapsody. Sie stürmen mal wieder ihr „zweites Wohnzimmer“ - Musikkabarett vom Feinsten!

Für die Vorstellung gilt: Eintritt nach Gefallen bei Austritt.

Weitere Infos unter www.dreiklang-tuebingen.de. Reservierungen über das

Kontaktformular www.vorstadttheater.de oder info@dreiklang-tuebingen.de