Kleine Märchenstube

Märchen und uralte Erzählungen für Erwachsene - jeden Monat neu in Markt8.

Die Märchenerzählerin Xenia Busam erzählt im Winterhalbjahr jeden Monat an einem Samstag in gemütlicher Runde uralte Geschichten und Märchen für Erwachsene. In einer kurzen Pause gibt es Kaffee und Hefezopf und angeregte Gespräche. Die Veranstaltung findet hybrid statt - einige Gäste direkt in Markt8, einige zu Hause. Wichtig: für Märchen zur Winterszeit ist eine Anmeldung notwendig! (s. Link)

Die kleine Märchenstunde kostet keinen Eintritt, aber wer möchte kann etwas spenden für die Ökumenische Hospizinitiative.