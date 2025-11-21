Vorlesen liegt uns am Herzen: Geschichten öffnen Türen zu Fantasie, Wissen und Sprache. Der Bundesweite Vorlesetag ist eine schöne Gelegenheit, Freude am Lesen zu teilen, Neugier zu wecken und die Bedeutung von Bildung und kultureller Teilhabe sichtbar zu machen. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen dafür, dass Vorlesen verbindet, inspiriert und Gemeinschaft stärkt.

Unter dem Motto "Kleine Ohren, große Geschichten" können sich die jungen ZuhörerInnen auf eine spannende Vorlesestunde mit Stefanie Höpfer, Präventionsbeamtin beim Polizeirevier Leonberg, freuen. Was genau gelesen wird, bleibt im Moment noch eine Überraschung - aber so viel sei schonmal verraten: Es wird nicht nur gelesen, sondern auch erlebt.

Die Vorlesestunde richtet sich an alle Kinder ab der 1. Klasse.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um vorherige Anmeldung ab dem 10. November in der Stadtbücherei Leonberg.