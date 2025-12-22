Kleine Schwester Hasenohr - Figurentheaterstück ab 3 Jahre

Mimilotta Hasenohr verhüpft sich auf dem Weg durch Wald und Wiesen. Plötzlich weiß sie einfach nicht mehr wo sie ist.

Sie durchsucht alle Höhlen und fragt alle Tiere, doch leider kann ihr niemand helfen. Dann begegnet Sie dem Fuchs. Doch Mimilotta hat zwar Angst, aber sie ist listig und schnell.

Stefanie Hattenkofer vom Figurentheater Hattenkofer spielt eine liebevoll gestaltete Geschichte für zaghafte, ängstliche, schüchterne und mutige Kinder, aus der sie Kraft schöpfen können für die Begegnungen mit der Welt.

Dauer: 45 Minuten

Kartenvorverkauf: in der Stadtbücherei