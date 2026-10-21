Der kleine Vampir

Anton liebt Gruselgeschichten – bis die Geschichte plötzlich lebendig wird. Als ein Vampir in sein Zimmer flattert, beginnt ein großes Abenteuer.
Info
Theater unter den Kuppeln Gräbleswiesenweg 32, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Theater & Bühne
-
Theater unter den Kuppeln Gräbleswiesenweg 32, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Anton liebt Gruselgeschichten – bis die Geschichte plötzlich lebendig wird. Als ein Vampir in sein Zimmer flattert, beginnt ein großes Abenteuer.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH