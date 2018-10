„Kleiner Mann - was nun?“

Als der junge Buchhalter Johannes Pinneberg und seine Freundin Emma, die er zärtlich „Lämmchen“ nennt, erfahren, dass sie schwanger ist, heiraten sie kurz entschlossen. Aber die Zeiten sind nicht so einfach am Ende der Weimarer Republik. Bald verliert Pinnerberg aufgrund einer Intrige seine Arbeit in der kleinen norddeutschen Stadt Ducherow. Rettung kommt von Pinnebergs ungeliebter Mutter Mia, einer Lebedame aus Berlin. Ihr Freund Jachmann verschafft Pinneberg trotz Konjunkturkrise eine Stellung als Herrenbekleidungs-Verkäufer im Warenhaus Mandel. 1931 bringt Lämmchen den Sohn Horst, genannt „Murkel“ zur Welt. Doch das Familienglück währt nicht lang. Im Warenhaus scheitert Pinneberg an der Pflicht-Verkaufsquote. Er wird abgebaut und ist nun einer von Millionen Arbeitslosen während der eltwirtschaftskrise. Wie für viele stellt sich auch für die Pinnebergs die Frage: „Was nun?“, während der soziale Abstieg unaufhaltsam beginnt. Die Familie zieht in eine Laubenkolonie, Lämmchen verdient etwas Geld mit Näharbeiten. Pinneberg zerbricht fast daran, dass es ihnen nicht möglich war, auf ehrliche Weise ein klein-bürgerliches Glück zu erreichen. Nur seine Liebe lässt ihn nicht verzweifeln.

Mitten in der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 30er Jahre schrieb Hans Fallada diesen Schlüsselroman. Pinneberg steht exemplarisch für den kleinen Mann von der Straße, der sich in einer Epoche von Krisen, Arbeitslosigkeit und Massenarmut durchschlägt – was ihm durch den Kopf geht und die Frage nach dem „Was nun?“, geht auch über 80 Jahre nach dem Erscheinen des Buches Millionen von Menschen in Deutschland durch den Kopf.