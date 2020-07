Kleines Musikfeschdle ohne Kick - El Carpintero

El Carpintero (spanisch: der Zimmermann) aka Alexander Wirth aus Würzburg hat normalerweise das Ziel, seinen Zuhörern eine Freude zu machen und sie zum Tanzen zu bringen. Leider geht das mit dem Tanzen in dieser komischen Zeit nicht! Das ist trotzdem deftiger, energiegeladener Blues-Rock als One Man Projekt mit dem er jedem Publikum ordentlich Feuer gibt: versoffene Reibeisenstimme, Südstaaten-Mundharmonika, dreckige Gitarre und treibende Foot-Drums.

Angefangen hat der Zimmermann als Straßenmusiker und reiste so durch Deutschland und Europa. Mittlerweile rockt er Festival-Bühnen, die er sich bereits mit internationalen Musikgrößen teilte. 2018 veröffentlichte er sein Debütalbum „Pack My Things“, in das er all sein Herzblut reingesteckt hat. Wie es sich für einen Zimmermann gehört: als Digipak in Holz-Optik.