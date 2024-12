Kleines Neujahrskonzert: "Musik und gute Laune Hoch 4"

Das mitreißende Neujahrskonzert mit dem Brüderpaar Hamlet und Adam Ambarzumjan Anfang 2023 ist in schönster Erinnerung. Klavier und Klarinette begeisterten die Zuhörer mit einem musikalischen Feuerwerk. Nun wird das Duo exklusiv für Fellbach zum Quartett erweitert. Die Solistinnen Anastasia Wanek (Sopran) und Anna-Maria Haberberger (Mezzosopran) glänzen mit herrlich geschmeidigen Stimmen und jugendlichem Charme. Die Freundinnen studieren an der HMDK Stuttgart und sind Stipendiatinnen von Live Music Now. Eine Hauptrolle verkörperte Anastasia zuletzt im Wilhelma-Theater in Mozarts "Cosi fan tutte". Hamlet und Adam sind weiterhin auf der Erfolgsspur. Adam findet internationale Beachtung, Hamlet wird bald sein Studium an der UDK Berlin abschließen. Die Gäste erwartet ein wunderbar vielseitiges Programm – mit Strauß-Walzern, Blumenwalzer, Ohrwürmern von Offenbach bis Gershwin, Einlagen mit Klezmer, Tango und vieles mehr.