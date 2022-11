Kleinkunst-Treff 2022/23: Heinrich del Core - Glück g'habt - Comedy

"Glück g'habt" hat Heinrich del Core in der letzten Zeit häufig - und genau das gibt er in seinem neuen Programm zu Besten. Heinrich del Core nimmt uns erneut mit auf eine Reise durch den Alltag - absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. In seinem Handgepäck hat er neue, herrlich komische Geschichten, unzählige Lacher und eine Menge Humor .... und seine roten Schuhe! Mit Heinrich del Core treffen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett.

Diesmal macht der Italo-Schwabe keinen Halt vor Polizeikontrollen und Saunabesuchen, lässt Uralubserlebnisse und Bahnfahrten nicht aus, auch nicht die Darmspiegelung und die Einverständniserklärung beim Sex in Schweden. Das Publikum wird sich in den Geschichten wiederfinden.