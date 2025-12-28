Kein Kabarett im klassischen Sinne - das verspricht Christine Prayon von ihrem neuen Programm.

Sie will mit Sehgewohnheiten des Publikums brechen und eine erfrischende Perspektive auf gesellschaftliche Themen bieten. Sie wird nicht am Klavier sitzen und über sogenannte Frauenthemen singen. Sie interessiert sich nicht mehr für die pure Kritik am Bestehenden, wenn nicht gleichzeitig über Alternativen und Utopien geredet wird. Sie findet, es ist an der Zeit, die Welt zu retten. Deshalb appelliert sie an das Publikum, sich auf das Programm einzulassen.

Prayons „Abschiedstour“ ist für alle, die Wert auf Emotionen legen und sich gleichzeitig gerne intellektuell anregen lassen.

Die Veranstaltung ist Teil der Aboreihe "Kleinkunst-Treff". Nähere Infos erhalten Sie unter: aalen-kultur.de