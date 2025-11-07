Kleinkunst-Treff

Weihnachtliche Vorfreude mit den Ringmaster

Am Freitag, den 28. November, um 20 Uhr heißt es in der Stadthalle Aalen: „It’s Christmas Time“!

Die Ausnahmesänger der Ringmasters zaubern mit ihrem weihnachtlichen Programm den perfekten Start in die Adventszeit.

Ein Abend mit den Ringmasters ist authentisch, voller Energie, und gerade deshalb vielleicht auch so eindrucksvoll. Auf jeden Fall hinterlässt dieser Abend eine Hochstimmung und große Vorfreunde auf fröhliche Weihnachten im Publikum.

Das Weihnachtsprogramm der Ausnahmesänger ist eine bunte Mischung aus allseits bekannten englisch-amerikanischen Klassikern wie „Jingle Bells“, „Santa Claus Is Coming to Town“ oder „Hark The Herald Angels Sing“ und traditionell schwedischer Weihnachtsmusik, darunter z.B. „Jul, Jul, Strålande Jul“ oder „Veni, Veni Emmanuel“. Auch Songs berühmter Disneyfilme, Barbershop- und Broadway-Klassiker gehören dazu und verzaubern den Abend.

Ringmasters VVK 29,95€ / AK 32€ inklusive gebühren und Garderobe / Karten sind über www.reservix.de erhältlich