Auch in diesem Jahr findet wieder der traditionellen Kleinkunstabend am FSG statt! Am diesem Freitag können große und kleine Künstler/innen live auf der Bühne erlebt werden.

Es gibt Kleinkunstdarbietungen zu Musik, Tanz, Comedy, Theater, Akrobatik, Kabarett, Pantomime, Jonglage, Zauberkunst, Poetry Slam, Erzählkunst, Figurentheater und mehr.