Kleinstadt & Hermetic Delight

Kleinstadt ist eine fünfköpfige Band aus Herrenberg bei Stuttgart, die mit deutschsprachigem Rockpop zwischen Rock, Indie und Pop Themen wie Liebe, Freundschaft und Erwachsenwerden verarbeitet. Nach ihrem Debütalbum »kleinstadt« (2022) und »all die jahre« (2023) zeigt ihr drittes Album »niemandsland« ihre Weiterentwicklung und größere Tiefe. Erste Streaming-Erfolge und zahlreiche Konzerte prägen ihren Weg – live überzeugt die Band mit Energie, Emotionalität und starker Verbundenheit.

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Hermetic Delight ist eine Band aus Straßburg und Ankara, deren Sound zwischen Shoegaze, Noise und Indie-Pop changiert. Nach frühen, rohen Releases (»Heartbeat« (2012); »To The Grave To The Rave« (2013) und dem Live-Album »Vow« (2016) markierte »F.A. Cult« (2020, produziert von Charles Rowell) einen Wendepunkt hin zu mehr Pop-Struktur bei gleichbleibender Spannung. Ihr zweites Album »Vagabond Melodies« (2025) führt diesen Weg konsequent fort und schärft ihren eigenständigen Sound, der zwischen Spannung, Melodie und Lärmaubrüchen oszilliert.