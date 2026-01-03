Kleintiermarkt

Es dürfen nur Tierarten wie Geflügel, Tauben, Vögel und Kaninchen zum Verkaufsmarkt gebracht werden.

Bei Geflügel muss ein Impfnachweis gegen Newcastle und bei Tauben ein Impfnachweis gegen Paramyxo vorhanden sein und beim Einlass vorgezeigt werden. Kaninchen müssen gegen die RHD-Krankheit geimpft sein.

Enten und Gänse dürfen aus einem Bestand nur gebracht werden, soweit die Enten oder Gänse innerhalb eines Zeitraumes von 7 Tagen vor dem Verbringen auf Geflügelpest untersucht worden sind oder es muss vom Anbieter eine Erklärung abgegeben werden, dass das Wassergeflügel mit anderen Geflügel sogenannten Sentineltieren zusammen gehalten werden.