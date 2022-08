Wenn Kinder nicht oder zu schnell wachsen.

Chefarzt Dr. Martin Munteanu informiert über Kleinwuchs und Hochwuchs bei Kindern und Jugendlichen: Krankheit oder Vielfalt?

Große Kinder – kleine Kinder: nicht alle Kinder wachsen gleich. Körperhöhen der Eltern, Herkunft, Entwicklungsgeschwindigkeit, Umwelteinflüsse und viele weitere individuelle Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Eine Körperhöhe unter- oder oberhalb der Norm ist daher noch kein Beleg für ein Problem oder eine Krankheit, sollte aber beobachtet werden. In seinem Vortrag „Kleinwuchs und Hochwuchs bei Kindern und Jugendlichen: Krankheit oder Vielfalt?“ informiert Dr. Martin Munteanu, Teamchefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim über die Ursachen von Kleinwuchs und Hochwuchs bei Kindern und Jugendlichen und geht auf die verschiedenen Erkrankungen ein, die damit verbunden sein können. Der Vortrag aus der Reihe „Aktuelles aus der Medizin 2022“ am Dienstag, 4. Oktober beginnt um 19:30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim.

„Bei Abweichungen des Wachstums von der Norm muss man auch an krankhafte Klein- und Hochwuchsursachen denken“, betont Dr. Munteanu. „Extreme Körperhöhen können nämlich mit ernsthaften Problemen, wie etwa hormonellen oder genetischen Störungen einhergehen.“ Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderendokrinologe und Kinderdiabetologe stellt in seinem Vortrag die Symptome vor, auf die Eltern achten sollten und erläutert die verschiedenen Diagnose- und Therapieverfahren. Wichtig sei es, die betroffenen Kinder frühzeitig zu erkennen und ärztlich zu behandeln. „Eine (medikamentöse) Therapie ist zumeist nur im Kindes- und Jugendalter möglich und umso effektiver, je früher sie begonnen wird.“ Die verschiedenen Therapiemöglichkeiten stellt der Chefarzt im Anschluss vor und steht für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei. Die Zutritts- und Teilnahmebedingungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung sind zu beachten.