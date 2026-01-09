Klettern am Fels

Felsklettern am Rosenstein (Heubach) für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren. Startpunkt GriP Kletterzentrum.

Wir starten gemeinsam am GriP Kletterzentrum und fahren zum Rosenstein. Nach der Materialausgabe und einem kurzen Zustieg erhalten die Teilnehmenden eine Sicherheitseinweisung, während Trainer bereits geeignete Kletterrouten vorbereiten. Am Fels sichern und klettern die Teilnehmenden in Partnerarbeit unter ständiger Hintersicherung durch die Trainer. Dabei steht nicht nur die sportliche Herausforderung im Vordergrund, sondern vor allem das gemeinsame Erleben: Vertrauen aufbauen, Verantwortung füreinander übernehmen, Ängste wahrnehmen und überwinden, eigene Grenzen erkennen und erweitern. Durch gezielte, reflektierende Fragen werden die Erfahrungen mit persönlichen und sozialen Themen verknüpft und in den Alltag übertragbar gemacht. An diesem Fels kann man optional die Drei-Eingangshöhle erkunden und sich mit Stirnlampen auf dem Kopf durch enge Passagen zwängen – eine spannende Gelegenheit, eigene Grenzen zu erfahren und das Selbstvertrauen zu stärken. Nach dem Klettern kehren wir gemeinsam zurück, reflektieren den Tag während der Rückfahrt und schließen ihn am GriP Kletterzentrum ab.